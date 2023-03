Ein starkes Erdbeben hat am Dienstagabend weite Teile Afghanistans und Pakistans sowie Teile Indiens erschüttert. Dabei gab es auch Tote und Verletzte. Nach Angaben einer örtlichen Katastrophenschutzbehörde kamen in der nordpakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa mindestens neun Menschen ums Leben, mindestens 40 weitere wurden verletzt. Aus Afghanistan wurden mehrere Verletzte gemeldet. Das ganze Ausmaß des Bebens war am späten Abend aber noch unklar.

Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Erdbeben in Pakistans Hauptstadt Islamabad eine Stärke von 6,8. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des 30 Sekunden dauernden Bebens mit 6,5 an. Die US-Behörde verortete das Epizentrum in der nordafghanischen Provinz Badachschan. Demnach lag das Epizentrum nahe der afghanischen Stadt Dschurm an der Grenze zu Pakistan und Tadschikistan in einer Tiefe von 187 Kilometern. Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam nannte auf seiner Internetseite ebenfalls eine Stärke von 6,5 und verortete das Beben in einer Tiefe von bis zu 200 Kilometern. Aus verschiedenen Orten Pakistans und Afghanistans wurde gemeldet, dass Menschen während des Bebens aus ihren Häusern rannten und beteten.