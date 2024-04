Wahrzeichen Fassade der alten Börse in Kopenhagen nach Brand eingestürzt

18. April 2024, 18:26 Uhr

Das Mauerwerk der ausgebrannten Hälfte der historischen Börse in Kopenhagen ist eingestürzt. Das teilte die dänische Feuerwehr am Donnerstagnachmittag mit. Demnach brach trotz Stabilisierung die Außenwand im ausgebrannten Teil des Gebäudes zusammen. Verletzt wurde den Einsatzkräften zufolge niemand, sämtliche Arbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. Am Dienstag brach ein Feuer unter dem Dach des 400 Jahre alten Backsteingebäudes aus.