Ukraine-News EU verwendet erstmals russische Gelder für Kiew

12:15 Uhr | EU verwendet russische Gelder für Ukraine

Die EU hat erstmals Zinserträge aus russischen Staatsvermögen für die Ukraine freigegeben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte eine Überweisung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an. Zinserträge aus in der EU eingefrorenem Geld der Zentralbank für die Ukraine zu nutzen, war im Frühjahr von der EU beschlossen worden. Es fließt an Länder wie Deutschland oder Tschechien, die dafür die Ukraine mit Luftverteidigung oder Munition versorgen. Laut Kommission liegen rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank in der EU fest. Das EU-Finanzinstitut Euroclear hatte zuletzt mitgeteilt, 2023 rund 4,4 Milliarden Euro an Zinsen eingenommen zu haben. Die russischen Zentralbank-Gelder durch Enteignung direkt zu nutzen, ist bisher nicht geplant. Der Kreml spricht aber auch so von "Enteignung".

09:06 Uhr | Russe gesteht Anschlag auf Offizier

Ein russischer Bürger hat in einem von der Nachrichtenagentur RIA verbreiteten Video gestanden, für den ukrainischen Geheimdienstes SBU den Anschlag auf einen Offizier in dieser Woche verübt zu haben. Überprüfen lassen sich die Aussagen des in Handschellen vorgeführten Mannes nicht. Der russische Geheimdienst FSB erklärte, er sei von der Türkei ausgeliefert worden. In dem an einigen Stellen bearbeiteten Video sagt der Mann, er sei angeworben worden, eine Bombe zu bauen und unter dem Auto des Offiziers zu platzieren. Als Belohnung habe man ihm die Staatsbürgerschaft der Ukraine und 10.000 bis 20.000 Dollar versprochen. Die russische Zeitung "Kommersant" hatte berichtet, ein Offizier des Militärgeheimdienstes sei am Mittwoch in Moskau durch eine Autobombe verletzt worden. Andere Medien sprachen von einem Offizier der regulären Armee. Türkische Behörden hatten am Mittwochabend mitgeteilt, einen Russen festgenommen zu haben.

08:52 Uhr | Energie-Anlagen in der Ukraine getroffen

Bei den jüngsten russsichen Drohnen- und Raketenangriffen sind wieder Energie-Anlagen in der Ukraine getroffen worden. Laut dem Stromversorger Ukrenerho fiel um Schitomir die Energieversorgung von Haushalten und Industrie aus, war am Morgen aber großteils wiederhergestellt. Reparaturen dauerten an. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte hat Russland neben Drohnen auch mindestens eine Rakete vom Typ Iskander-M eingesetzt.

Laut Flugabwehr wurden die meisten Drohnen abgefangen. Doch melden Militärs beider Seiten stets hohe Abfangquoten, während es trotzdem oft schwere Schäden gibt. Ukrainische Medien zeigten Bilder eines Einschlags in Kramatorsk im Gebiet Donezk, wozu Behörden noch keine Angaben machten. Ebenso ist unklar, was mit der Iskander-Rakete geschah. Auf der von Russland besetzten Krim soll es Videos zufolge einen größeren Brand in einem Lager für Munition in der Nähe des Militärflughafens Saki gegeben haben.

