In der US-Stadt Baltimore ist ein Containerschiff in eine vierspurige Autobahnbrücke gefahren und hat diese zum Einsturz gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr suchten Rettungsmannschaften im eiskalten Wasser des Patapsco-Flusses nach mindestens sieben Menschen. Anfangs war von bis zu 20 Vermissten die Rede. Beim Einsturz der Brücke waren mehrere Fahrzeuge in die Tiefe gestürzt. Marylands Verkehrsminister Paul Wiedefeld bezeichnete den Vorfall auf einer Pressekonferenz als "katastrophalen Kollaps."

Inzwischen konnten zwei Menschen aus dem Wasser gerettet werden. Das teilte die städtische Feuerwehr mit. Eine Person sei in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Feuerwehrchef von Baltimore, James Wallace.

Wie es zu der Kollision kam ist derzeit noch unklar. Erste Notrufe erreichten die Polizei in Baltimore nach eigenen Angaben in der Nacht um 01.35 Uhr (Ortszeit, 6.35 Uhr MEZ). Bilder einer Überwachungskamera, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen das Unglück. Erst stürzt der gerammte Brückenpfeiler ein, dann verzieht sich in einer Wellenbewegung die gesamte Stahlkonstruktion und stürzt abschnittsweise in den Fluss. Infolge des folgenschweren Brückeneinsturzes hat der Gouverneur von Maryland, Wes Moore, den Notstand im US-Bundesstaat ausgerufen.