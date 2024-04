Während die bürgerliche Prager Regierung die Ukraine nach Kräften unterstützt und zu Jahresbeginn mit einer vielbeachteten Initiative zur Beschaffung von Munition für Furore sorgte, vertritt die Slowakei seit dem Regierungswechsel vom Herbst vergangenen Jahres eine entgegengesetzte Linie. Der linkspopulistische slowakische Premier Robert Fico hat in der Ukraine-Politik seines Landes zu einer 180-Grad-Wende angesetzt. Er verfügte nicht nur einen Stopp sämtlicher Waffenlieferungen aus Staatsbeständen, sondern äußerte auch wiederholt öffentlich Zweifel, ob in der Ukraine überhaupt Krieg herrsche, wenn das Leben in Kiew seinen normalen Gang gehe.

