Tiger, Nashorn, Berggorilla, oder auch der Atlantische Lachs – sie alle sind vom Aussterben bedroht, die Biologische Vielfalt schwindet. Oft wird vor den Folgen gewarnt, die damit für die Menschheit verbunden sind. Doch sind Tiger und Co. weit weg und haben vermeintlich wenig mit unserem Alltag zu. Nun warnen Forscher aber, dass die Verarmung der Biologischen Vielfalt auch in der Lebensmittelproduktion dramatische Folgen haben kann. Konkret betroffen ist der Camembert.

Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrschte Camembert-Vielfalt an der Ladentheke. Die Camembert-Sorten waren teils orange, bräunlich, gräulich oder grünlich – doch dann setzte sich mehr und mehr ein Trend durch: Camembert hat strahlend weiß zu sein. Und deshalb verwenden sämtliche Produzenten weltweit einen einzigen Stamm des Edelschimmel-Pilzes Penicillium camemberti. Weil er sich seit Generationen nicht mehr mit anderen Pilzstämmen kreuzen durfte, verliert dieser Pilz inzwischen jedoch die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Er produziert immer weniger Sporen, und die Käse-Hersteller haben teilweise schon Schwierigkeiten, den Pilz in ausreichender Menge zu bekommen.