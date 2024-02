Eisbären gehen in der zunehmend länger werdenden meereisfreien Zeit auch an Land auf Futtersuche, sind dabei aber weniger erfolgreich und verlieren an Gewicht. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern des Alaska Science Centers in den USA. Das Team um Anthony Pagano untersuchte 20 Eisbären an der kanadischen Hudson Bay während der meereisfreien Zeit, die dort mittlerweile rund 130 Tage beträgt.