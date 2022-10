Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an eine Forscherin sowie zwei Forscher aus den USA und Dänemark, die Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Biomolekülen entwickelt haben. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Geehrt werden Carolyn Bertozzi (USA), Morten Meldal (Dänemark) und Barry Sharpless (USA) . Für den 81-jährigen Sharpless ist es der zweite Chemie-Nobelpreis. Im Jahr 2001 wurde er bereits einmal damit ausgezeichnet.