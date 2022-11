In China haben am Sonntag in der Hauptstadt Peking und in der Hafenmetropole Shanghai Hunderte vorwiegend junge Menschen gegen die Null-Covid-Politik der Regierung protestiert.

Auch an der Tsinghua-Universität in der Hauptstadt Peking beteiligten sich laut Augenzeugen und Online-Berichten am Sonntag Hunderte Studenten an einem Protest gegen Corona-Lockdowns. Ein Student der Elite-Uni berichtete der Nachrichtenagentur AFP von einer Kundgebung an der Mensa mit etwa 200 bis 300 Menschen. Teilnehmer hätten die Nationalhymne sowie die Internationale gesungen und skandiert: "Die Freiheit wird siegen." Auch an anderen Universitäten in China soll es Protestaktionen gegeben haben.