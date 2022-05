Autoteile, die nicht nach Deutschland geliefert werden können oder europäische Waren, die ihre chinesischen Kunden nicht erreichen: Chinas Festhalten an der strikten Zero-Covid-Strategie und damit verbundene scharfe Lockdowns in der Millionenmetropole Shanghai hat in den vergangenen Wochen zu den Turbulenzen der Weltmärkte beigetragen. Jetzt, wo nach und nach immer mehr Länder ihre strikten Regeln zur Ausbreitung von Sars-CoV-2 lockern, scheint China in eine Falle geraten zu sein.