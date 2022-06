Röntgen, MRT, CT Krankenhausgesellschaft warnt vor Lieferenpässen bei Kontrastmitteln

Ein wichtiger Hersteller solcher Kontrastmittel ist der US-Industriekonzern General Electric. Er beliefert auch den deutschen Markt. Der Konzern lässt in Shanghai produzieren. Während des Corona-Lockdowns dort stand die Produktion still, erklärt Joachim Odenbach von der Deutschen Krankenhausgesellschaft: "Es gab vor rund zweieinhalb Wochen die ersten Meldungen eines einzelnen Krankenhauses, mittlerweile hat auch der Hersteller selber gemeldet, dass es von einem Röntgenkontrastmittel zu Lieferengpässen kommt. Das hat jetzt nicht direkte Versorgungsauswirkungen, aber es macht große Probleme in den Krankenhäusern, weil man umbestellen muss, weil man andere Mittel besorgen muss. Da muss man auch gucken, ob die passen, etc. pp. Also es ist natürlich immer ein Problem in der Versorgung, wenn ein Lieferengpass entsteht."