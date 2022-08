Am Mittwoch jährt sich der Tod von Prinzessin Diana zum 25. Mal. Sie starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris, als ihr Fahrer auf der Flucht vor Paparazzi in einem Tunnel gegen einen Pfeiler fuhr. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Chauffeur betrunken war. Er starb ebenso wie Dianas Begleiter Dodi el Fayed. Einzig Dianas Leibwächter überlebte den Unfall.