Im Norden der Philippinen sind bei einem Erdbeben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Innenminister Benjamin Abalos sagte, mehr als 100 Menschen seien durch einstürzende Gebäude, Steinschläge und Erdrutsche verletzt worden. In einigen betroffenen Gebieten fielen Strom und Funksignale aus.

Trümmer des Kirchturms San Lorenzo Ruiz Bildrechte: dpa

Abalos zufolge wurden in der gesamten Region knapp 60 Erdrutsche registriert. Hilfskräfte seien im Einsatz, um Straßen wieder freizuräumen. Präsident Ferdinand Marcos Jr. kündigte schnelle Rettungs- und Hilfsmaßnahmen für die vom Beben betroffenen Regionen an.



Auch Teile des Glockenturms von Bantay, dem Symbol der Stadt Vigan in der Provinz Ilocos Sur, stürzte ein. Der Jahrhunderte alte Turm ist ein beliebtes Touristenziel.