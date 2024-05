Ukraine-News Russland schreibt Selenskyj zur Fahndung aus

Russland hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Fahndung ausgeschrieben. Das melden mehrere russische Nachrichtenagenturen und berufen sich auf eine Fahndungsliste des Innenministeriums in Moskau, die im Internet einsehbar ist. Warum genau Selenskyj gesucht wird, ist nicht bekannt. Hinter seinem Namen stand lediglich, dass er "unter einem Artikel des Strafgesetzbuches" gesucht werde. Die Maßnahme hat aber keine direkten Auswirkungen für Selenskyj, da er sich nicht auf russischem Boden aufhält. Moskau hatte in der Vergangenheit schon andere hochrangige Politiker auf die Fahndungsliste gesetzt, darunter Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas.

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht Ziele in den ostukrainischen Regionen Charkiw und Dnipropetrowsk angegriffen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes brachen in der Millionenstadt Charkiw mehrere Brände aus. Das größte Feuer auf einer Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern sei in Lagerräumen ausgebrochen. Wie Charkiws Gouverneur Oleh Synehubow mitteilte, wurden vier Menschen durch herabfallende Drohnen-Trümmer verletzt. Während die ukrainische Luftwaffe behauptete, alle 13 eingesetzten russischen Drohnen abgefangen zu haben, räumte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, zwei Drohneneinschläge ein.