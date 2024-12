Bildrechte: picture alliance / dpa | Sebastian Kahnert

Silvesterböller Warum es in jedem EU-Land andere Feuerwerksregelungen gibt

30. Dezember 2024, 05:00 Uhr

In Deutschland dürfen private Feuerwerke nur am 31. Dezember und am 1. Januar gezündet werden. Bei unseren europäischen Nachbarn jedoch gelten andere Regeln, und zwar fast überall andere. In Polen und Tschechien werden Böller beispielsweise das ganze Jahr über verkauft – in Frankreich, Österreich und den Niederlanden gibt es strengere Regeln.