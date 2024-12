Durch die Änderung mit der neuen Berechnungsmethodik haben sich diese Zahlen etwa halbiert. Das heißt, wir haben mal ausgenommen die Jahre, in denen Corona-bedingt das Feuerwerk verboten war, so um die 2.050 Tonnen pro Jahr, die durch Feuerwerk freigesetzt werden, davon in etwa 75 Prozent In der Silvesternacht.

Trotz dieser Relativierung: Spätestens seit den pyrotechnischen Übergriffen auf Polizei- und Rettungskräfte in der Silvesternacht 2022/23 rückt ein anderer Aspekt der Böllerei in den Fokus. So sieht es jedenfalls der Leipziger Pyrotechniker und Feuerwerkskünstler Roland Keil: "Silvester machen Amateure Feuerwerk, die zum Teil alkoholisiert sind, die sich zum Teil überhaupt nicht um Sicherheitsaspekte, Abstand, Windrichtung und so weiter kümmern. Was man dann merkt, wenn eben Unfälle passieren, Raketen in irgendwelche Balkone reinpfeifen oder Menschen beschossen werden aus Spaß und so weiter, ohne Bedenken, dass das zum Teil also Waffen sind, die dort verfügbar sind."