Bildrechte: Reuters

Mutmaßlicher Terroranschlag Junger deutscher Tourist bei Messerattacke in Paris getötet

Hauptinhalt

03. Dezember 2023, 06:50 Uhr

Ein mutmaßlicher Islamist hat am Samstagabend in der Nähe des Eiffelturms einen jungen Deutschen erstochen. Dessen Begleiterin erlitt einen Schock, blieb jedoch körperlich unverletzt. Auf der Flucht vor der Polizei verletzte der Attentäter zwei weitere Passanten unter anderem mit einem Hammer. Die Polizei konnte den Mann mit einem Taser ausschalten und festnehmen. Als Motiv für seine Tat gab er an, dass er es nicht ertragen könne, dass Muslime in der Welt getötet würden.