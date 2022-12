In Paris hat ein Gericht acht Personen im Zusammenhang mit dem Lkw-Anschlag von 2016 in Nizza verurteilt. Zwei Freunde des Haupttäters wurden wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zu jeweils 18 Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter Laurent Raviot sagte, die beiden hätten den Attentäter moralisch und materiell unterstützt und ihn inspiriert.