In den vergangenen Tagen waren nach Bombendrohungen Flüge an Regionalflughäfen gestrichen worden. Allein am Freitag waren nach übereinstimmenden Quellen mindestens 14 Flughäfen betroffen, unter anderem in Rennes und Bordeaux. Touristenattraktionen wie Schloss Versailles oder der Louvre mussten Besucher fortschicken.



Der Bürgermeister von Versailles, François de Mazières, sagte: "Die Menschen haben die Nase voll. Wir sehen bereits, dass Buchungen storniert werden. Wir sind beunruhigt. Wenn man aus dem Ausland kommt und in einer Woche anreist, will man kein Risiko eingehen."



Schloss Versailles wurde am Samstag bereits zum sechsten Mal binnen sieben Tagen nach einer Bombendrohung geschlossen. Obwohl ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, halten die – bislang leeren – Drohungen an.