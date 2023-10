Katalin Kariko hat Biologie in der Universität Szeged in Ungarn studiert und dort auch promoviert. 1985 wanderte sie in die USA aus und arbeitete viele Jahre an der University of Pennsylvania in Philadelphia. Von 1997 bis 2009 war sie Senior Forschungsleiterin im Bereich der Neurochirurgie. Aus Mangel an Fördergeldern forschte Kariko im Labor zunächst weitgehend auf sich allein gestellt, ab 1998 auch mit Drew Weissman.