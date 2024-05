Deutschland betonte nach der Enthaltung die Unterstützung und das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung in Nahost. "Wenn die sofortige Vollmitgliedschaft all das Leid, das wir erleben, beenden würde, hätten wir heute aus vollem Herzen mit Ja gestimmt", sagte der stellvertretende deutsche Botschafter Thomas Zahneisen in New York.