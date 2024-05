Deutsche Worte seien in mehreren Wellen ins Polnische eingesickert, sagt Prof. Radosław Pawelec von der Universität Warschau. "Die erste kam bereits mit der Christianisierung Polens im 10. Jahrhundert. Die ältesten Germanismen, wie ołtarz von 'Altar' oder ofiara, also 'Opfer', übernahmen wir zwar aus dem Deutschen, doch ihr tatsächlicher Ursprung liegt in der lateinischen oder der griechischen Sprache. Die zweite Welle setzte im Mittelalter ein und hing mit der Entwicklung der Städte und der Einwanderung einer sehr großen Gruppe deutschsprachiger Siedler zusammen. Deutsch war damals in vielen Städten des Königreichs Polen die dominierende Sprache. Einen anderen Charakter haben die Entlehnungen aus dem 19. Jahrhundert, da es sich bei ihnen oft um Lehnübersetzungen oder eine direkte Übersetzung ganzer Wendungen aus dem Deutschen handelt ", erklärt der Sprachwissenschaftler.

Deutsch ist neben Latein und Französisch die Sprache, die im Laufe der Jahrhunderte den polnischen Wortschatz am stärksten beeinflusste. Die meisten Polen, aber auch viele Deutsche, die das Nachbarland besuchen, überhören oder übersehen die Entlehnungen allerdings, weil diese im Laufe der Jahrhunderte in Klang und Schreibweise an das Polnische angepasst wurden. Dass sich hinter burmistrz das deutsche Wort "Bürgermeister" verbirgt, ist in Polen kein weit verbreitetes Wissen. Auch bei ratusz und rynek vermutet man kaum das Rathaus und den Ring. Das letztere Wort stand in einigen Teilen des deutschen Sprachraums, insbesondere in Schlesien, für "Marktplatz" und wurde in dieser Bedeutung ins Polnische übernommen.