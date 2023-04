Nach Tod eines Joggers Problem-Bärin in Norditalien eingefangen

In Norditalien ist die Bärin eingefangen worden, die für die tödliche Attacke auf einen Jogger im Trentino verantwortlich ist. Wie die Provinzverwaltung mitteilte, wurde die wildlebende Bärin JJ4 in der Nacht zum Dienstag in den Wäldern des Gebiets entdeckt und mithilfe einer großen Rohrfalle gefasst. Sie wurde anschließend in einem Gehege des Tierpflegezentrums Casteller untergebracht, wo sich bereits ein weiterer "Problembär" befindet.