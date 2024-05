Ukraine-News Russische Truppen rücken in Region Charkiw weiter vor

US-Analysten gehen davon aus, dass Russland mit seiner Offensive in der Region Charkiw eine schnelle "Pufferzone" entlang der internationalen Grenze schaffen will. Scheinbar werde diesem Vorhaben Vorrang vor einem tieferen Vordringen in das Gebiet Charkiw gegeben, schrieb das Institut für Kriegsstudien (Institute for the Study of War, ISW) in Washington in seinem jüngsten Bericht.