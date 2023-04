Überbevölkerung Rumänien will noch mehr Braunbären töten lassen

In Rumänien leben immer mehr freilebende Bären. Die Braunbären bereiten den Einwohnern sorgen, kommen an die Dörfer und töten Nutztiere. Die rumänische Regierung hat nun reagiert und vorgeschlagen, jährlich dreimal so viele Bären zu töten wie im vergangenen Jahr, um eine "Überbevölkerung" der geschützten Tierart einzudämmen. Am Donnerstag schlug die Regierung vor, dass pro Jahr bis zu 426 Bären geschossen werden könnten; im vergangenen Jahr waren es 140.