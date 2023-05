Die Idee wurde schon in den Neunzigern diskutiert. Marjak sagt: "Unsere Firma kommt aus der Autoindustrie, und da hat mich der Gedanke interessiert. Es kann Menschenleben retten, zum Beispiel auf Autobahnen, am Stauende, an Kreuzungen, beim Abbiegen oder an Fußgängerampeln und Zebrastreifen."