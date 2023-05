In Halle kann es rund um die größte Kreuzung der Stadt seit Montag länger dauern. Wie die Stadt mitteilte, ist die Volkmannstraße bis einschließlich Mittwoch stadtauswärts gesperrt. Große elektronische Warntafeln hatten am Riebeckplatz seit Tagen darauf aufmerksam gemacht.

Am Montag rückten nun die Bautrupps an. Grund sind Arbeiten an der Straßendecke sowie an Schachtabdeckungen. Umleitungen führen über die Magdeburger Straße und die Delitzscher Straße. An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet informieren LED-Tafeln über aktuelle Staugefahren.