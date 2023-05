Urteil Bei Unfall im Kreisverkehr haftet nicht immer der Einfahrende

Und sie bekommen Recht, letztlich auch von den Richtern am Bundesgerichtshof: "Der Veranstalter kann bei einer "Fahrt ins Blaue" zwar selbst festlegen, welche Leistungen er anbietet. Durch Aushändigung des Reiseprogramms war der Leistungsinhalt aber unwiderruflich konkretisiert worden. Nichts wies darauf hin, dass das Programm nur vorläufigen Charakter hatte und einzelne Punkte noch austauschbar waren. Der Wegfall des Musical-Besuchs muss deshalb als Reisemangel gewertet werden."

Mietbare E-Scooter – also Elektro-Roller – können in vielen Großstädten frei abgestellt werden. Immer wieder kommt es dabei für Fußgänger zu ärgerlichen Situationen, wenn beispielsweise ein Gehweg blockiert wird. Vor allem für Blinde kann dies unter Umständen gefährlich werden. Bernhard Bernicke* bewegt sich zwar mit einem Langstock fort, fällt aber dennoch über einen an einer Hauswand quer geparkten Roller. Er muss mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Vom E-Scooter-Verleiher verlangt er nun ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro.