Ein Sojus-MS-24-Raumschiff mit einer russisch-amerikanischen Besatzung ist am Freitag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. An Bord sind die beiden Russen Oleg Kononenko und Nikolai Tschub sowie ihre US-Kollegin Loral O'Hara.

Tschub und Kononenko sollen ein Jahr auf der ISS verbringen, O'Hara nur ein halbes Jahr. Für die US-Amerikanerin ist es der erste Flug ins All. Sie sagte vor dem Abflug: "Es ist ein ganz besonderer Moment und ein sehr gutes Gefühl, Teil von etwas zu sein, das größer ist als wir und das so viele Menschen zusammengebracht hat."

Start der Sojus-Trägerrakete am Freitag in Baikonur.

Start der Sojus-Trägerrakete am Freitag in Baikonur.

Start der Sojus-Trägerrakete am Freitag in Baikonur. Bildrechte: dpa

Der Start am Freitag erfolgte weniger als einen Monat nach dem Absturz der russischen Mondsonde Luna-25 . Diese hätte als erste Mondsonde der Geschichte auf dem Südpol des Erdtrabanten landen sollen. Überschattet wird die Mission vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Weltraumforschung und die Raumstation ISS sind eines der wenigen Projekte, in denen Russland und die USA noch zusammenarbeiten.

Knapp ein Jahr ist der Astronaut Frank Rubio nun schon an Bord der Internationalen Raumstation ISS und damit länger am Stück im All als jeder andere US-Amerikaner vor ihm. Rubio stellte den bisherigen Rekord von 355 Tagen seines Astronautenkollegen Mark Vande Hei am Montag ein. Bis zu seiner geplanten Rückkehr Ende September wird er die Höchstmarke voraussichtlich auf 371 Tage ausbauen. Weltrekordler ist aber der russische Kosmonaut Waleri Poljakow, der von 1994 bis 1995 durchgehend 437 Tage an Bord der Raumstation "Mir" war.