Ein Leck an der russischen Sojus-Kapsel hat die Pläne für den Rückflug der Astronauten und Kosmonauten von der Internationalen Raumstation ISS komplett geändert. Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa die an der ISS angedockten "Crew Dragon Endurance" als vorübergehendes Notfall-Raumschiff ausgewählt. Das sei nach Gesprächen mit dessen Betreiber SpaceX, der privaten Raumfahrtfirma von Elon Musk, für den Fall eines unvorhergesehenen Notfalls entschieden worden, teilte die Nasa am 18. Januar bei einer Pressekonferenz mit.