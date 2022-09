Es war der Tag, vor dem sich die Briten so lange gefürchtet haben", schreibt die australische Zeitung "Sydney Morning Herald". "Sie ist tot. Die Nation hat ihre größte Stärke verloren – den Kitt, der die Union so lange zusammengehalten hat – während diese versucht, ihren Platz in der Welt für die kommenden Jahrzehnte zu definieren. (...) Die Nation in ihrem gegenwärtigen Zustand wird große Probleme haben, um ihren Verlust zu verkraften."