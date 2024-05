Der Eingriff sei ein "Standard-Schritt" gewesen, teilten Kalinak und die Leiterin der Klinik in der Regionalhauptstadt Banska Bystrica, Miriam Lapunikova, mit. Das Regierungsamt in Bratislava hatte zuvor bestätigt, dass der 59 Jahre alte Politiker weiterhin auf der Intensivstation behandelt wird. Die kommenden drei bis vier Tage sollen entscheidend sein, sagte Kalinak.

Ficos Parteikollege Peter Pellegrini, sagte dem Nachrichtensender TA3, die Ärzte würden am Montag über das weitere Vorgehen beraten. Sein Transport aus dem Krankenhaus in der Kleinstadt Banska Bystrica in die Hauptstadt Bratislava werde in den nächsten Tagen voraussichtlich nicht stattfinden können, sagte Kalinak am Samstag.