Erdogan: Mehr als 3.500 Todesopfer in der Türkei

Die Zahl der Todesopfer allein in der Türkei sei inzwischen auf 3.549 gestiegen, sagte Erdogan. Mehr als 22.000 Menschen seien verletzt, mehr als 8.000 Verschüttete seien gerettet worden. Mehr als 50.000 Rettungskräfte arbeiteten rund um die Uhr, immer mehr ausländische Helfer kämen hinzu. "Das ist eine der größten Katastrophen unserer Region und der Welt, nicht nur der Geschichte unserer Republik", sagte Erdogan. Die Zahl der bestätigten Todesopfer in der Türkei und Syrien überschritt am Dienstag die Marke von 5.000.

Notfallteams suchen nach Menschen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes im südtürkischen Adana Bildrechte: dpa Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern geht unterdessen weiter. "Dieses Erdbeben hat 13,5 Millionen unserer Bürger direkt betroffen", sagte Städteminister Murat Kurum am Dienstag. Manche Straßen und Wege seien nicht zugänglich, man arbeite daran, sie wieder passierbar zu machen. In manchen Regionen gebe es kein Wasser, man bemühe sich, Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen und die Menschen mit Wasser zu versorgen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von 23 Millionen Menschen.

THW und Rettungshundestaffeln sind im Einsatz