Doch auch private Hilfsaktionen sollen von Sachsen aus in die Krisenregion organisiert werden. In einem Dönerladen in der Rothenburger Straße in Dresden sorgt sich Cennet Karabacak um viele Verwandte und Bekannte im Erdbebengebiet. "Die sind seit vorgestern draußen ohne warme Sachen, ohne Essen, sie haben kein Zelt, kein Dach mehr über dem Kopf."



Wie viele Türken in Deutschland will sie helfen und sammelt gemeinsam mit der Familie Kleider- und Sachspenden, die zeitnah über Berlin in die Türkei geflogen werden sollen. "Was hauptsächlich fehlt, ist noch sehr viel Kinderkleidung, Nahrung, Windeln Babyflaschen, Schnuller, was man halt spenden kann an die Kinder!" Cennet Karabacak sucht noch immer vergeblich Kontakt zu Verwandten im Erdbebengebiet. Das Spendensammeln lenkt sie ein wenig ab von ihren Sorgen.