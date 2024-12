Eine Möglichkeit ist es, gezielter zu düngen. Dafür werden Bodenproben des Ackers ins Labor geschickt. Dort wird bestimmt, welche Nährstoffe der Boden wirklich braucht, um eine gute Ernte abzuwerfen. So kann man den Dünger punktgenau einsetzen, statt ihn flächendeckend in Massen zu verteilen, erläutert Henry Klammer, Geschäftsführer eines Agrarbetriebs in Estland: "Mit den Informationen, die wir so erhalten, erstellen wir eine digitale Karte, die wir in das Düngerfahrzeug einspielen. So kann die Maschine genau entscheiden, an welchem Teil des Feldes wie viel Dünger ausgebracht wird."