Beinah zwei Drittel von Europas Seen und Flüssen sind in keinem guten Zustand. Das ist eine der Erkenntnisse aus dem neusten Wasserbericht der Europäischen Union. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur EEA befanden sich 2021 nur 37 Prozent der sogenannten Oberflächenwasserkörper in der EU in einem "guten" oder "sehr guten" ökologischen Zustand. Mit Blick auf die Belastung mit Chemikalien werden gar nur 29 Prozent der Oberflächengewässer als "gut" eingestuft.