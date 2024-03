Eigentlich wollte Mario Schneider heute auf einem anderen Feld unterwegs sein. Hier wollen die Ludwigshofer Weizen anbauen. Doch das Feld ist zu nass. Deshalb musste Schneider auf eine benachbarte Fläche ausweichen, wo seit einem Jahr schon Ackerfutter wächst. Abgeerntet dient das Gras als Silagefutter für die Kühe in der Milchviehanlage in Rockendorf.

Dort hat die Genossenschaft über 1.000 Tiere stehen. Deren Gülle wandert in die Biogasanlage und anschließend in die riesigen Tanks. Milch, Strom, Wärme und Dünger: Für Gunnar Jungmichel ein Kreislauf, der an verschiedenen Stellen Nutzen bringt.