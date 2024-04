Werner Brack sucht in seinen Unterlagen nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Darin steht, welche und wie viele Stoffe in den Flüssen im Auge behalten werden müssen. "Wir haben im Moment 69 prioritäre Stoffe in der EU."

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung: 100.000 Chemikalien landen in der Umwelt

Alle EU-Mitgliedsstaaten müssen also in den Flüssen 69 Chemikalien kontrollieren. Das ist gefühlt gar nichts. Werner Brack ist Chemiker am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und schätzt: "Man geht so von 100.000 Chemikalien aus, die wir im täglichen Gebrauch haben und ein Großteil dieser Chemikalien landet irgendwann unweigerlich in der Umwelt."

Im Trüben fischen – so könnte man das bezeichnen, was Werner Brack in seinen Studien unternimmt. Daher wollte er nun endlich klarer sehen. Statt nur nach 69, suchte er nach über 600 Chemikalien. Und das tat er mit Wasserproben aus 22 europäischen Flüssen. Zum Beispiel aus dem Rhein, der Elbe oder der Donau.