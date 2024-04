Bleibt die Frage, warum andere mit den Tarifen für Einheimische durchkommen. Die EU-Kommission, vermutet Europarechtler Werner Schroeder, halte sich zurück, um sich bei den Menschen vor Ort nicht unbeliebt zu machen. Und die Touristen selbst rufen deswegen nicht gleich beim Anwalt an. "Man zahlt dann zwei, drei Euro mehr fürs Museum – in Italien gibt’s das. Oder 10 oder 20 Euro mehr für einen Skipass in Österreich. Aber deswegen erhebt keiner Klage. Und auf der anderen Seite: Man kann nicht erwarten, dass das ein individueller Kläger in die Hand nimmt. Das müsste schon eine Verbraucherschutzorganisation machen."