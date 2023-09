10.000 Vermisste nach Unwetter in Libyen

Verursacht durch das Sturmtief "Daniel" war der Osten des nordafrikanischen Landes am Sonntag von starken Regenfällen heimgesucht worden, die zu schweren Überschwemmungen führten und zahlreiche Orte verwüsteten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und der Rote Halbmond teilten mit, dass rund 10.000 Menschen vermisst werden. Man befürchte tausende Tote.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat schnelle Hilfe für die betroffenen Menschen in den Überschwemmungsgebieten angekündigt. Das Technische Hilfswerk bereite Hilfslieferungen vor, sagte Faeser am Dienstag in Berlin. "Wir werden Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten, Schlafsäcke, Stromgeneratoren sowie Hygienematerial anbieten."