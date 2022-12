Historisches Winter: Minus 48 Grad Celsius

Der US-Wetterdienst NWS sprach von einem "historischen" Ereignis. Die Temperaturen seien inzwischen auf bis zu minus 48 Grad Celsius gestürzt. Auch die Größe der arktischen Kaltfront sei außergewöhnlich. Sie zog sich von der Grenze zu Kanada im Norden bis zur Grenze nach Mexiko im Süden.

Vor allem den Norden des Landes malträtieren Eis, Wind und Schnee, wie auch die Gebiete rund um die Großen Seen. "An jedem der Großen Seen sind Wellen von bis zu sechs Metern Höhe vorhergesagt", zitierte die Zeitung "Detroit Free Press" einen Wissenschaftler der staatlichen Wetter- und Ozeanografiebehörde. In der Stadt Hamburg im Bundesstaat New York sind Berichten zufolge die Bewohner in Wassernähe dazu aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen.

Besonders hart trifft es aber die, die kein Dach über dem Kopf haben. Überall im Land versuchen Helfer, die vielen Obdachlosen vor der Kälte zu retten. In einer Kirchenmission in Augusta im US-Bundesstaat Georgia bereiteten sie sich auf einen Ansturm vor, wie die "New York Times" berichtete. "In einer normalen Nacht geht es vielleicht nicht um Leben und Tod", sagte der Missionsleiter. "Aber jetzt schon." In Salt Lake City im Bundesstaat Utah sind Medienberichten zufolge bereits Anfang der Woche mindestens fünf Obdachlose erfroren. Und sogar in Miami, wo es normalerweise eher warm ist, hat die Obdachlosenhilfe ihren Kälte-Notfall-Plan in Kraft gesetzt.

Extremer Winter nicht dauerhaft

In einigen Gegenden im Nordwesten des Landes sollen die Temperaturen bald wieder in die Höhe schnellen, sobald der Kern der kalten Luft durchgezogen sei, prognostizierte der nationale Wetterdienst. An vielen Orten soll es bereits am Wochenende wieder um 20 bis 30 Grad wärmer sein.