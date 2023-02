Liebe Sophie, was schätzen Sie, wieviel Kindern Sie schon auf die Welt geholfen haben?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Nicht immer ist man als erste Hebamme bei der Geburt mit dabei. Wir achten darauf, dass wir bei den meisten Geburten zu zweit sind. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wie viele Geburten, ich bisher begleitet habe. Irgendwann hört man auch auf zu zählen.

Sophie Vincentz Sophie Vincentz ist Hebamme im Geburtshaus "Rundfrau" in Leipzig. Sie liebt es für Menschen da zu sein und sie in einem so bedeutsamen Moment zu begleiten und zu unterstützen.

Warum sind Sie Hebamme geworden?

Ursprünglich wollte ich eigentlich gerne Medizin studieren. Doch ich hatte kein Abiturschnitt, mit dem das möglich gewesen wäre. Ich habe dann nach dem Abitur ein freiwilliges, soziales Jahr in der Klinik auf der Onkologie- und Palliativstation gemacht und so viele Menschen auf dem letzten Abschnitt ihres Weges und im Sterben begleitet.

Da habe ich für mich gelernt, dass "Medizin" und "Helfen und Heilen" nicht ausschließlich die Tablette oder die Operation sind. Für mich bedeutet es, für Menschen da zu sein, sie in einem so bedeutsamen Moment zu begleiten und zu unterstützen, Zeit für sie zu haben, zuzuhören und zu berühren. Eine Freundin hatte mich auf den Beruf der Hebamme aufmerksam gemacht und so nahm alles seinen Lauf. Jetzt könnte ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen.

Noch immer denkt sich Sophie Vincentz: "Wow, was für ein Wunder!" Bildrechte: dpa Die meisten Geburten, die wir begleiten, sind beeindruckend. Noch immer bekomme ich bei jeder Geburt Gänsehaut und denke mir "Wow, was für ein Wunder!" Jede Geburt ist individuell und auf ihre Art wunderschön. Aber natürlich gibt es immer wieder Geburten, die vielleicht Komplikationen, Risiken oder Trauer mit sich bringen. Auch als Hebammen fühlen wir in diesen Situationen natürlich besonders mit und es ist manchmal nicht leicht, die Grenze zwischen Beruf und Privatleben zu ziehen.

Ich erinnere mich besonders an eine Situation während meiner Ausbildung, bei der ich ein junges Paar begleitet habe, die ihre Zwillinge bereits in der 22. Schwangerschaftswoche geboren haben. In der Regel können die Kleinen so ab der 24. Schwangerschaftswoche überlebensfähig sein. Deshalb wurde im Voraus alles in der Medizin Mögliche versucht, um die Frühgeburt aufzuhalten und hinauszuzögern.

Bei komplizierten Geburten fühlt Sophie Vincentz besonders mit und ihr fällt es schwer, die Grenze zwischen Beruf und Privatleben zu ziehen. Bildrechte: imago images/Cavan Images Ich habe das Paar eine sehr lange Zeit begleiten dürfen. Leider, leider ist die Natur doch mächtiger gewesen und sie und auch wir mussten uns von den kleinen Mädels verabschieden. Ich habe noch immer freundschaftlichen Kontakt zu dieser Familie und weiß, dass sie heute zwei gesunde Mädchen haben. Manchmal können sich sehr schwierige Situationen dann auch zu sehr schönen entwickeln.