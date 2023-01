Mit dem Projekt soll die natürliche Geburt gestärkt werden, so das Land in einer Mitteilung. Denn mittlerweile ist jede dritte Geburt am Klinikum ein Kaiserschnitt. Die Klinik liegt damit auf dem dem Durchschnitt von Sachsen-Anhalt und ist nur leicht höher als der bundesdeutsche Trend. Die Gründe, warum Kinder mithilfe eines Kaiserschnitts geboren werden, sind vielfältig.