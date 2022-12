Acht-Meter-Wellen am Eriesee

Insbesondere in der Region der großen Seen gehen der NWS-Website zufolge die heftigen Schneestürme weiter. Am Samstag (Ortszeit) meldete der NWS für die Stadt Fairport Harbor/Ohio am südlichen Ufer des Eriesees Windböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Eine Meteorologin aus dem kanadischen Toronto schrieb im Onlinedienst Twitter, im Eriesee seien Wellen von bis zu acht Metern Höhe gemeldet worden.

Drei Männer kämpfen sich in Buffalo durch einen Schneesturm. Bildrechte: picture alliance/dpa/The Buffalo News/AP Im von der klirrenden Kälte besonders stark betroffenen Bundesstaat New York entsandte Gouverneurin Kathy Hochul die Nationalgarde in den Landkreis Erie County und in die Hauptstadt Buffalo an der Grenze zu Kanada. Nach Angaben der Behörden sind dort die Notdienste angesichts des extremen Schneesturms praktisch zusammengebrochen. Die Verkehrsämter mehrerer US-Bundesstaaten rieten derweil Autofahrern, lieber zu Hause zu bleiben - und das zur beliebtesten Reisezeit des Jahres.

2.300 Flüge gestrichen

Im Gepäckausgabebereich des Toronto Pearson International Airport stapeln sich nach Flugausfällen die Gepäckstücke. Bildrechte: picture alliance/dpa/The Canadian Press/AP Der Wintersturm führte nach Angaben der Website Flightaware zur Streichung von 2.300 US-Flügen und zur Verspätung von 5.300 weiteren Flügen. Millionen Reisende saßen auf dem Weg zu ihren Familien an Flughäfen fest, darunter in Atlanta, Chicago, Denver, Detroit und New York. Am späten Samstag gab US-Verkehrsminister Pete Buttigieg hinsichtlich des Flugbetriebs dennoch vorsichtige Entwarnung. Auf Twitter schrieb er, dass "die extremsten Störungen hinter uns liegen, da sich der Betrieb der Fluggesellschaften und Flughäfen allmählich erholt".