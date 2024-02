Nach Angaben seines Teams wird die Leiche des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny noch mindestens zwei Wochen unter Verschluss bleiben. "Die Ermittler haben den Anwälten und der Mutter von Alexej gesagt, dass sie die Leiche nicht herausgeben", so Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montag auf X (ehemals Twitter). Demzufolge seien anstehende "chemische Untersuchungen" am Leichnam als Grund für die weitere Einbehaltung genannt worden. "Ich sage es noch mal: Nawalnys Leiche wird versteckt, um die Spuren des Mordes zu verwischen."

Als Reaktion auf den Tod Nawalnys hat das Außenministerium in Berlin am Montag den russischen Botschafter einbestellt. Die politisch motivierten Verfahren gegen Nawalny sowie gegen zahlreiche weitere Kritiker der russischen Regierung und die unmenschlichen Haftbedingungen zeigten, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgehe und mit welchen Mitteln Präsident Wladimir Putin Meinungsfreiheit in Russland unterdrücke, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. "Wir verurteilen dies auf das Allerschärfste und fordern ausdrücklich die Freilassung aller in Russland aus politischen Gründen Inhaftierten." Auch Finnland, Schweden sowie die baltischen Staaten bestellten inzwischen Vertreter der russischen Botschaften in ihren Ländern zu Gesprächen ein.