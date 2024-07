Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch Metsola angehört, war bei der Europawahl Anfang Juni mit Abstand stärkste Kraft geworden. Die Wahl der Christdemokratin ist Teil des Personalpakets für die europäischen Spitzenposten, auf das sich die Staats- und Regierungschefs der EU im Anschluss an die Wahlen geeinigt hatten. Das Europaparlament wählt am Dienstag zudem 14 Vizepräsidenten, zur Wahl steht unter anderem die SPD-Politikerin Katarina Barley. Über eine zweite Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) stimmt das Parlament am Donnerstag ab.