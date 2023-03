Der Außenminister betonte, China habe "die Krise" nicht geschaffen. Es sei keine Partei und habe keine Waffen an einer der beiden Seiten geliefert. Damit reagierte Qin auf Warnungen aus den USA und Europa an China, Waffen an Russland zu liefern.



Das Verhältnis zwischen Washington und Peking hat sich in den vergangenen Monaten zusehends verschlechtert. Zuletzt schossen die USA vor der Ostküste einen chinesischen Ballon ab. Peking wies Spionagevorwürfe zurück und sprach von einer Überreaktion seitens der USA.