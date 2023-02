Für das neue Paket werden unter anderem neue Einreise- und Vermögenssperren für Verantwortliche in Russland und dem verbündeten Belarus erwartet. Es befindet sich seit Dezember in der Vorbereitung. Bereits am Sonntag soll ein Preisdeckel für russische Mineralölprodukte wie Diesel oder Kerosin in Kraft treten. Über die Höhe müssen die Vertreter der 27 Mitgliedsstaaten noch beraten. Nötig ist ein einstimmiger Beschluss.