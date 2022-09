Keiner von beiden nannte einen Verdacht, wer hinter einem möglichen Sabotageakt stecken könnte. Borrell sagte jedoch, man sei sehr besorgt: "Diese Vorfälle sind kein Zufall und gehen uns alle an."

Noch deutlicher wurde Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics. Er erklärte, die "Sabotage an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 muss als schwerwiegendster Sicherheits- und Umweltvorfall in der Ostsee eingestuft werden. Die Nato und die EU sollten dies ernst nehmen und entsprechend reagieren." Es scheine, schrieb er auf Twitter, "dass wir in eine neue Phase des hybriden Krieges eintreten".