Nahost-Krieg Internationaler Gerichtshof: Israel muss Rafah-Offensive stoppen

Hauptinhalt

24. Mai 2024, 17:16 Uhr

Der Internationale Gerichtshof hat Israel verpflichtet, seine Offensive in Rafah sofort zu beenden. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen entsprach damit einem Eilantrag Südafrikas teilweise. Von einem Rückzug israelischer Truppen aus dem gesamten Gazastreifen war in dem Urteil hingegen nicht die Rede. Das Gericht wies Israel zudem an, den Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten offen zu halten. Die Gerichtsentscheidung dürfte den politischen Druck auf Israel erhöhen.